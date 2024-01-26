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白宮：日相岸田4月赴美國是訪問

2024/1/26 04:03（1/26 07:09 更新）
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日本首相岸田文雄。（中央社檔案照片）
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（中央社空軍一號專機上25日綜合外電報導）美國白宮今天宣布，總統拜登4月將接待前往美國國是訪問的日本首相岸田文雄，藉以凸顯美國與亞太緊密盟邦的關係。

法新社報導，這趟包含國宴的訪問將顯示，考慮到日益獨斷的中國和難以預測的北韓，華府把焦點擺在至關重要的同盟關係。

在拜登飛往威斯康辛州參與政治活動途中，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）在空軍一號專機上告訴隨行記者：「我很高興地宣布，拜登總統與第一夫人將於4月10日接待前來國是訪問的日本首相岸田文雄伉儷。」

柯比表示，日本「是我國在全世界關係最為緊密的盟邦之一」。

他指出，拜登與岸田將討論「我們如何合作因應其他多種威脅，以及在印度洋-太平洋地區（Indo-Pacific）的挑戰」，兩人也會討論到改善與南韓的三方合作。

拜登去年8月在大衛營（Camp David）與到訪的岸田文雄與南韓總統尹錫悅舉行會談，三方同意強化軍事及經濟合作。（譯者：楊昭彥）1130126

#岸田文雄
#拜登
#柯比
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