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日本國會開議聚焦政治改革 日相演說罕見推遲

2024/1/26 17:18
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本國會新會期今天開議，受到執政黨自民黨內派閥的政治獻金疑雲影響，修法等政治改革將成為焦點之外，日本首相岸田文雄的施政方針演說也因此罕見推遲至1月30日舉行。

日本放送協會（NHK）報導，日本國會本會期將舉行150天，預計6月23日休會。

首相岸田文雄今天在國會開議前，於自民黨的兩院議員大會中表示「透過政治與金錢的問題，國民對自民黨投以嚴厲的目光。將跟各黨與各會派展開議論，推動應該推動的事務」。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太對此批評，「現今的岸田政府沒有危機管理能力，也沒有危機意識」。

參議院全體會議今天上午針對石川縣能登半島地震的罹難者默禱之後，選出常任委員長等參議院幹部。下午兩院的國會議員則在參議院全體會議議場，恭迎日皇德仁舉行開議儀式。

受到自民黨派閥政治獻金募款餐會疑雲影響，岸田施政方針演說等政府4項演說並未依慣例在開議當天也就是今天舉行，而是在預算委員會1月29日審議政治獻金問題後，罕見推遲到1月30日舉行。

另外，根據在野黨要求，屬於自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）的參眾兩院的委員長等11人將卸下委員長等職務。

朝野預料將聚焦政治獻金透明化，持續評估修改「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法），因此包含修法在內的政治改革將成本會期的最大焦點。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130126

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