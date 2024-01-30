日相岸田赴國會演說 對自民黨政治獻金疑雲致歉

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在國會發表施政方針演說，針對自民黨內派閥日前爆發的政治獻金疑雲致歉，並宣示將站上第一線為挽回民眾信賴致力相關改革。

日本富士新聞網報導，岸田在演說上表示，因為自民黨內「政策團體」的政治獻金問題造成民眾對自民黨的懷疑，「我身為自民黨總裁（黨主席）感到極為遺憾，也由衷表達歉意」。

有關自民黨「政治刷新本部」彙整將進行的相關作為，包括政治獻金透明化改革、修正政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法），及派閥不再跟金錢及人事有關等，岸田說，為挽回民眾對政治的信賴，「我個人會站上第一線，一定要落實這些（改革作為）」。

有關經濟的部分，岸田說，要擺脫已持續30年的「成本削減經濟」，藉由新的官民合作致力解決社會課題，來實現由加薪及投資牽引的「新資本主義」；透過不亞於物價上漲的薪資成長，今年要成為讓民眾能實際感受到經濟成果的一年。

談到對今年元旦發生的能登半島地震因應作為，岸田在演說開頭先祈求罹難者安息及對災民表達慰問之意，並對在災區從事搜救及重建工作的相關人員表達謝意。

岸田也表明將在政府設置新的「復舊及復興支援本部」（修復及重建支援本部），負責致力助災民重返家園及包括能登地方在內的災區重生。

他還提到將透過擴大「二次避難」（由原先的避難所轉往他處生活）及加倍編列中央政府總預算案的預備金等，持續致力長期協助災民生活與生計的對策，「政府會以不間斷地做所有能做的事的想法，全力投入相關工作」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130130