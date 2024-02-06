日義領袖會談 義大利航空母艦將訪日本

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本首相岸田文雄昨晚與義大利總理梅洛尼會談，同意就烏克蘭情勢、核裁軍等全球議題展開合作。岸田會後透露，義大利的航空母艦等艦艇今年將停靠日本，與自衛隊共同訓練。

綜合日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞等報導，這場在日相官邸舉行的領袖會談，也象徵日本將七大工業國集團（G7）輪值主席國一職移交給義大利。

岸田讚賞梅洛尼（Giorgia Meloni）承諾在2023年G7廣島峰會成果上延續努力的態度，並告訴她，日本將盡全力協助義大利舉辦今年6月的G7峰會。

兩名領袖也確認將共同合作處理一系列全球議題，包含烏克蘭和中東的衝突，以及核裁軍與人工智慧（AI）。

岸田和梅洛尼樂見日本、義大利和英國在共同研發次世代戰鬥機方面的進展，也同意藉由預定3月舉行的外交、國防官員會談等措施來強化安全保障領域的合作。

岸田在共同記者會上表示，義大利軍方今年將派遣航空母艦等艦艇停靠日本，並與自衛隊共同訓練，「希望藉由梅洛尼總理這次訪日進一步加深兩國關係，作為戰略夥伴共同致力於世界和平與穩定」。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130206