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日相岸田文雄賀農曆新年 感謝捐款助能登半島地震

2024/2/8 15:14
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本首相官邸今天在官網公布包括繁體中文及簡體中文的春節賀詞，首相岸田文雄除了用龍年諧音祝福「好運龍來」及「龍重吉祥」外，也感謝世界各地對能登半島地震慷慨解囊。

日本石川縣今年元旦發生強震，石川縣政府表示，到2月7日下午2時止，罹難者增至241人，已知超過5萬7000棟民宅受到程度不等損害，造成1萬3635人仍持續過著避難生活。

岸田在賀詞中表示，謹向在日本生活工作的華僑華人、全球各地喜迎春節的所有朋友致以新春問候。

岸田說，辰年（龍年）春光來臨，日本卻經歷能登半島7級地震，日本政府正竭盡全力致力災後重建工作，「我們再次衷心感謝世界各地對能登半島地震提出的救援申請和慷慨的義援金，我們對這份雪中送炭的深情厚意，懷有深深感激之情，謹記於心」。

他說，面對國際形勢的波瀾變幻，日本願與世界各國共同攜手，以龍之不屈精神和勇氣，共渡時艱。願在這個辰年，福龍迎祥，好運龍來。在這個新春佳節，祝大家龍重吉祥。

文末署名「日本國內閣總理大臣 岸田文雄」。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1130208

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