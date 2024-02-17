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雙邊會議2/19登場 日本持續提供烏克蘭重建協助

2024/2/17 16:33
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（中央社東京17日綜合外電報導）有關協助烏克蘭重建的會議預計2月19日於日本東京舉行，已知屆時日本與烏克蘭雙方領袖將彙整的共同聲明草案中，日本會在所有階段持續提供烏克蘭協助。

日本放送協會（NHK）報導，「日本與烏克蘭經濟復興推進會議」19日將於東京舉行，與會人士包括日本首相岸田文雄及烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）等人，屆時將彙整日烏領袖共同聲明作為會議成果。

日本政府會在共同聲明中強調力挺烏克蘭民眾守護自由與獨立，以及恢復領土完整性的態度。

關於除雷及清除瓦礫等初期緊急恢復作業，一直到之後的經濟重建等議題，日本將表明在所有階段持續提供烏克蘭協助的政策方針。

另外，在制止俄羅斯軍事活動方面，日本與烏克蘭都認知到維持及強化對俄國制裁的重要性，並會確認採取防止俄國逃脫制裁措施的決心。

日本與烏克蘭在這次會議中，也將以農業等7大領域作為重點，針對交換約50份合作文件進行最後協調。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1130217

#日本
#岸田文雄
#俄烏戰爭
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岸田文雄
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