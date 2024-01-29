日媒：日相岸田擬5月訪法國 在OECD會議演說

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（中央社東京29日綜合外電報導）日媒引述政府消息人士報導，首相岸田文雄正評估是否出席5月2日與3日在法國巴黎舉辦的經濟合作暨發展組織（OECD）理事會會議，並以輪值主席國首相的身分發表演說。

朝日新聞報導，日本是2024年OECD的輪值主席國，岸田也正考慮配合日本加盟經合組織60週年發表演說。

OECD最高決策機構理事會5月即將召開一年一度的會議，主要議題預計將包含推動自由貿易，以及生成人工智慧（生成AI）等數位領域。

日媒推測，岸田將在演說中提及擺脫長期通貨緊縮等經濟政策，同時也會呼籲支持東南亞各國加盟OECD。

2014年，日本時任首相安倍晉三也曾配合日本加盟OECD的50週年發表演說，並在演說中提及「安倍經濟學」。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1130129