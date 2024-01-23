安倍遇刺案 被告首度出席開庭前手續

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（中央社東京23日綜合外電報導）關於日本前首相安倍晉三遭槍擊事件，奈良地方法院今天上午進行第2次「開庭前整理手續」討論官司，被告山上徹也首度出席。奈良地院為此戒備森嚴，限制人員從正門出入。

日本放送協會（NHK）、讀賣電視台報導，疑似載著被告的車輛今天上午9時30分前駛入奈良地方法院，當時法院及周邊等地均未出現明顯的混亂。

相關人士透露，「開庭前整理手續」在今天上午進行了約30分鐘左右結束，之後的手續日程等細節尚未決定。

「開庭前整理手續」是法官、檢察官、辯護律師在第一次開庭審理前，先針對這起官司的爭議點、證據等進行討論的一道手續，不對外公開。

奈良地方法院今天上午為此戒備森嚴，只開放從正門1個地方出入，而且入口還設有金屬探測器，並檢查每個出入的人員所攜帶的行李。

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良縣輔選時遭槍擊身亡，嫌犯山上徹也當場被警方逮捕。奈良地檢已依殺人罪、違反槍砲刀械法、火藥類取締法等罪名起訴他。

被告在搜查階段的調查中曾宣稱母親大量捐款給「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）導致破產，因此對舊統一教心生恨意，才會鎖定他認為與教會有關聯的安倍行凶。

報導指出，根據被告的際遇等狀況，量刑將成為日後審判的焦點。

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奈良地院去年6月原定舉行第一次「開庭前整理手續」，卻在事前收到疑似裝有危險物品的紙箱，雖然經調查為裝著替被告請求減刑的連署書，不過也造成首次「開庭前整理手續」被延期到去年10月。

而被告也未現身去年10月的「開庭前整理手續」。辯護律師表示，被告當時未出席是考量日本政府請求法院解散世界和平統一家庭聯合會的日程相當接近，若親自出席「開庭前整理手續」可能會被報導，因此想避免引起騷動。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130123