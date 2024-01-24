日本高速公路多車受困大雪逾10小時 自衛隊馳援

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影片來源：日テレNEWS

（中央社東京24日綜合外電報導）在入冬最強寒流侵襲下，日本正降下大雪，名神高速公路岐阜縣關原路段眾多車輛已受困逾10小時，首相岸田文雄指示「人命第一」全力救援，陸上自衛隊將派遣約350名隊員馳援。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府防衛省表示，下午3時接獲岐阜縣政府提出的災害派遣請求，預定將派遣名古屋市陸上自衛隊守山駐屯地的約350名隊員前往救援，提供除雪、運送食物及燃油等物資援助。

岸田文雄下午4時也要求相關部會儘速掌握道路及受害狀況，並與地方政府等相關單位緊密合作，基於「人命第一」的方針全力救援及避免車輛滯留等。

日本電視台（NTV）報導，受到大雪影響，關原交流道附近發生車輛受困動彈不得的情況，目前暫不清楚何時可以排除受困車輛，中日本高速道路公司已出動除雪車進行救援。

中日本高速道路公司表示，截至下午5時止，關原交流道附近雙向分別出現5.5公里長及6.6公里長的受困車流。

警方表示，這個路段在今天上午9時左右發生1輛卡車受困大雪事件，造成在該路段在暫停通行前已進入高速公路內的車輛無法離開。

根據NHK架設在岐阜縣關原町山區攝影機所拍攝到的畫面，可以看到上午10時30分左右有1輛卡車停在路旁無法動彈。

雖然其他車輛從這輛卡車旁減速通過，但到了上午10時45分左右時，又有另輛卡車受困在車道上，造成後方所有車輛無法通行。

中日本高速道路公司雖已出動除雪車前往救援，但目前暫不清楚何時能排除受困車輛。針對受困中的駕駛人及乘客等，中日本高速道路公司將派人以徒步方式提供飲用水及食物等物資。

受困車流中的一名男性駕駛受訪時說，受困前他正開車行經關原交流道附近，在上午10時10分左右起開始陷入回堵車陣中，接著到上午10時20分時，已在交流道2公里處完全停下。

他說，降雪量相當多，引擎蓋上的積雪一下子就累積到約30公分厚，前後都是數不盡的受困車輛，「我車上的乘客身體不舒服，雖然很想儘快趕到醫院，但不知什麼時候才能離開這裡，加上車子燃料愈來愈少，目前最害怕的就是嚴寒，希望能想辦法解決」。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130124