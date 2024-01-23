日本3條新幹線因停電大規模停駛 東京月台擠滿候車乘客

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本今天上午10時左右起發生東北、北陸及上越3條新幹線因停電大規模停駛意外，造成東京站月台上擠滿候車乘客。JR東日本公司表示，可能要花費相當時間才能讓列車復駛。

日本放送協會（NHK）、富士新聞網及讀賣新聞報導，JR東日本表示，今天上午9時58分左右，東北、北陸及上越新幹線發生停電，相關人員前往確認時，發現在上野站到大宮站間往東京方向的高架電車線下垂影響列車行駛。

目前包括東北新幹線的東京站到仙台站間、北陸新幹線的東京站到長野站間，及上越新幹線的東京站到越後湯澤站間，雙向列車暫時停駛。

受到停電影響，不只一列新幹線列車被迫停在站與站之間的軌道上，相關人員已開始讓車上乘客下車徒步前往最近車站。

JR東日本表示，目前已派員前往現場調查造成停電的詳細狀況，但由於確認作業需要花費不少時間，可能要花一定的時間才能讓列車復駛。

突發停電意外造成JR東京站的新幹線22號月台上人滿為患，可以看到等待列車復駛的上班族及旅客滑著手機或跟公司等聯絡的樣子。

原本要在東京站搭東北新幹線的宮城縣石卷市長齋藤正美說，因為下午有會議要返回石卷市，希望能早點回去。

除了JR東京站，JR仙台站也透過新幹線驗票閘門附近的LED顯示螢幕及廣播告知停駛或誤點資訊，站務人員也向乘客說明目前尚不清楚何時能復駛。

因工作要前往東京的40多歲男性說，雖然想在下午1時前抵達東京，但現在很苦惱，不知道新幹線什麼時候才能復駛，只能再協調行程。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130123