更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月開獎 完整獎號看這裡
首頁 / 國際

日本3條新幹線因停電大規模停駛 東京月台擠滿候車乘客

2024/1/23 12:58（1/24 12:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本23日東北、北陸及上越3條新幹線因停電大規模停駛，JR東京站售票處旅客大排長龍。（共同社）
日本23日東北、北陸及上越3條新幹線因停電大規模停駛，JR東京站售票處旅客大排長龍。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本今天上午10時左右起發生東北、北陸及上越3條新幹線因停電大規模停駛意外，造成東京站月台上擠滿候車乘客。JR東日本公司表示，可能要花費相當時間才能讓列車復駛。

日本放送協會（NHK）、富士新聞網及讀賣新聞報導，JR東日本表示，今天上午9時58分左右，東北、北陸及上越新幹線發生停電，相關人員前往確認時，發現在上野站到大宮站間往東京方向的高架電車線下垂影響列車行駛。

目前包括東北新幹線的東京站到仙台站間、北陸新幹線的東京站到長野站間，及上越新幹線的東京站到越後湯澤站間，雙向列車暫時停駛。

受到停電影響，不只一列新幹線列車被迫停在站與站之間的軌道上，相關人員已開始讓車上乘客下車徒步前往最近車站。

JR東日本表示，目前已派員前往現場調查造成停電的詳細狀況，但由於確認作業需要花費不少時間，可能要花一定的時間才能讓列車復駛。

突發停電意外造成JR東京站的新幹線22號月台上人滿為患，可以看到等待列車復駛的上班族及旅客滑著手機或跟公司等聯絡的樣子。

原本要在東京站搭東北新幹線的宮城縣石卷市長齋藤正美說，因為下午有會議要返回石卷市，希望能早點回去。

除了JR東京站，JR仙台站也透過新幹線驗票閘門附近的LED顯示螢幕及廣播告知停駛或誤點資訊，站務人員也向乘客說明目前尚不清楚何時能復駛。

因工作要前往東京的40多歲男性說，雖然想在下午1時前抵達東京，但現在很苦惱，不知道新幹線什麼時候才能復駛，只能再協調行程。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130123

新幹線因停電停駛，旅客只能下車在軌道旁徒步行走。（共同社）
新幹線因停電停駛，旅客只能下車在軌道旁徒步行走。（共同社）
#東京
#新幹線
#東北新幹線
延伸閱讀
日本摔角首登新幹線東京打到名古屋 選手喊下次富士山火山口對決日本東海道新幹線結束推車服務 持續59年劃句點日本新幹線駕駛值勤時看賽馬新聞 將被處分日本東北、北陸及上越新幹線停電疑因纜線垂落 2搶修人員觸電送醫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16