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日本3條新幹線復駛 電纜垂落意外影響逾12萬人

2024/1/24 11:46（1/24 12:05 更新）
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日本3條新幹線23日因高架電纜垂落影響大規模停駛，列車停在埼玉市，乘客在人員指引下疏散。（共同社）
日本3條新幹線23日因高架電纜垂落影響大規模停駛，列車停在埼玉市，乘客在人員指引下疏散。（共同社）
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本東北、北陸及上越3條新幹線昨天因高架電纜垂落影響而大規模停駛。JR東日本公司表示，這起意外影響約逾12萬名旅客，修復工程結束後，今天上午起3條新幹線全線復駛。

日本放送協會（NHK）報導，東北、北陸及上越新幹線昨天上午約10時停電，相關人員發現上野站到大宮站間往東京方向的高架電纜線垂落，影響列車行駛。

當時北陸新幹線列車「光輝504號」也受到影響，暫停在距離電纜垂落處約1公里的地方，且疑似因為電纜碰撞到列車，導致車窗玻璃出現裂痕。

影響所及，東北新幹線東京站與仙台站間、北陸新幹線東京站與高崎站間，以及上越新幹線東京站與高崎站間雙向新幹線列車昨天整天停駛。

JR東日本公司表示，昨天超過200個班次因這起意外而停駛，影響大約逾12萬人。當時暫停在站與站之間的「光輝504號」列車已經被移走，垂落的電纜也修復完成。

另外，昨天有2名作業員在修復電纜的作業現場觸電後送醫。JR東日本公司還在調查電纜垂落及作業員觸電的原因。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130124

#日本
#新幹線
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