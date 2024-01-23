日本新幹線列車停電卡高架軌道 359名乘客徒步疏散到地面[影]

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本今天發生3條新幹線大規模停駛意外，其中有一列北陸新幹線列車被迫停在站與站之間的高架軌道區，經工作人員等協助，車上359名乘客已透過緊急樓梯平安疏散到地面。

JR東日本公司表示，今天上午9時58分左右，東北、北陸及上越新幹線發生停電，相關人員前往確認時，發現在上野站到大宮站間往東京方向的高架電車線垂落影響列車行駛。

日本放送協會（NHK）、日本電視台（NTV）報導，JR東日本等表示，意外總計造成4列新幹線列車暫停在站與站之間，其中北陸新幹線「光輝504號」列車上乘客，已被安排下車徒步到最近的車站；另外3列新幹線列車將被移動到上野站。

JR東日本表示，這列行經埼玉市時暫停的北陸新幹線列車上共搭載359名乘客，到下午1時40分時，已透過緊急樓梯全數平安疏散到地面。

影片來源：日テレNEWS

列車上70多歲男性乘客說，在上午10時後經過大宮站不久後，突然聽到碰的一聲然後列車就停止了，再過不久車廂內的電燈也熄滅、廁所無法使用。車廂內有播放廣播，乘客們都很冷靜。

33歲男性上班族乘客說，因為工作關係從金澤要前往東京的途中碰到這起意外，大約上午10時左右他正在使用筆記型電腦時遇到列車突然停止，雖然車廂內變得稍微有點熱，但乘客們未顯慌張，大家都很沉著，「能下車總算讓人安心了」。

日本電視台（Nippon TV）報導，東北、上越及北陸3條新幹線今天上午發生大規模停駛，預料要花相當時間才能復駛。JR東日本員工中午12時50分起，開始引導乘客離開暫停在站與站間軌道上的「光輝504號」列車，其中可以看到有乘客被消防隊員揹下車。

在救援人員及作業員等人協助下，乘客一個接一個從梯子下到軌道區，之後再利用軌道旁的作業用緊急樓梯走到地面。

光輝504號列車是從金澤站要前往東京站，一名來自富山的乘客說，聽到相當大的聲音，不知道發生什麼事，因為自己不久前才剛經歷能登半島地震，還以為是不是發生地震。

來自金澤市的乘客說，因為一瞬間感覺有什麼東西掉落，然後就注意到座位附近的車窗玻璃出現蜘蛛網狀裂痕。

JR東日本表示，東北、上越及北陸新幹線部分區間今天上午10時前發生停電，雖然停電狀況已排除，但目前確認在上野站到大宮站間發生高架電車線垂落的情況，造成東北新幹線東京站到仙台站間、上越新幹線東京站到越後湯澤站間，及北陸新幹線東京站到長野站間雙向暫時停駛。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130123