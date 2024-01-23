日本東北、北陸及上越新幹線停電疑因纜線垂落 2搶修人員觸電送醫

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本今天上午將近10時（台灣時間9時）東北、北陸及上越3條新幹線因停電而大規模停駛。工程人員發現，東京上野站與埼玉縣大宮站間北上路線的高架電纜線垂落影響列車行駛。

日本放送協會（NHK）報導，受停電影響，JR東日本公司表示，東北新幹線東京站與仙台站間、北陸新幹線東京站與高崎站間以及上越新幹線東京站與高崎站間雙向的新幹線列車今天整天停駛。

上午9時58分左右，這3條新幹線停電，工程人員檢查的結果，發現上野站與大宮站間北上的高架電纜線垂下。

報導說，從拍攝的照片看來，在埼玉市中央區的鐵軌上，有部分高架電纜線垂落在鐵軌附近。

影片來源：日テレNEWS

JR東日本公司表示，一開始在車站與車站間，有1列北上、3列南下合計4列新幹線列車停駛。其中，北上的北陸新幹線「輝504號」列車的乘客步行到附近車站。南下的3班列車則移駛至上野站。

列車停在埼玉市的新幹線車廂內有359名乘客，截至下午1時40分，所有乘客都已疏散，離開車廂。未傳出有人受傷或身體不適。

「朝日新聞」報導，有消息指出，在電線修復作業的現場傳出爆炸聲並有煙霧升起。相關人士表示，有2人受傷，2人意識都清楚。這2人是在修復電線作業時觸電，已送醫急救。（編輯：郭中翰）1130123