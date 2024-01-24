寒流襲日大雪亂交通 高速公路現5公里受困車流

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本靠日本海側地區持續降下大雪，打亂陸空交通，已知東海道新幹線列車最多誤點逾一小時，兩大航空公司共取消43個航班，及名神高速公路岐阜縣路段已出現約5公里受困車流。

日本電視台（Nippon TV）、讀賣電視台及日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，滋賀縣米原市朝日地區，到今天下午1時止的6小時積雪達到40公分，研判可能造成重大災害，已針對滋賀縣發布「有關顯著大雪氣象情報」，呼籲民眾嚴加防範。

因大雪暫停通行的名神高速公路岐阜縣關原路段，目前已有車輛接連受阻動彈不得。

岐阜縣警察本部高速道路交通警察隊表示，在下午1時，關原交流道附近已出現雙向約6公里及5公里的受困車流。

中日本高速道路公司表示，已確認有幾輛車無法靠自身動力行駛，他們在協助車輛脫困同時，將掌握目前最新狀況。

受到本季入冬以來最強寒流來襲降下大雪影響，JR東海公司表示，截至下午1時30分止，從名古屋站發車前往東京站的「希望號」列車，已出現最多1小時3分鐘的誤點。

JR東海表示，因為滋賀縣米原附近積雪，造成東海道新幹線從今天首班列車開始，就在名古屋站到新大阪站間部分區間實施雙向減速行駛。而在名古屋站及新大阪站也為確認列車狀況，這個區間最多將出現10分鐘左右的誤點。

全日空（ANA）今天已取消稚內、富山及鳥取機場等起降的30個航班；日本航空（JAL）也決定取消13個航班。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1130124