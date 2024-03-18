北韓射多枚飛彈可能瞄準軍事設施 南韓執政黨憂影響大選

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）北韓今天上午發射數枚短程彈道飛彈，依飛行距離判斷，可能用於瞄準南韓軍事設施；南韓執政黨憂心，平壤當局意圖藉此影響國會大選及韓美關係。

南韓合同參謀本部表示，北韓今早7時44分左右從平壤一帶向東海上發射數枚推測為短程彈道飛彈的飛行物體。這是2月14日北韓發射巡弋飛彈後，時隔33天的挑釁行為，也是時隔64天再次發射彈道飛彈。

合同參謀本部表示，今天發射飛彈飛行約300多公里後落入東海，南韓軍方在北韓進行發射時立刻發現、追蹤，並與美國、日本軍方交換相關情報進行分析。

北韓這次發射飛彈推測至少有3枚以上，瞄準咸鏡北道沿海一座無人島，考慮飛行距離，可能是瞄準南韓主要軍事設施進行挑釁。平壤距南韓陸、海、空軍本部所在的鷄龍臺直線距離約330公里，距全羅北道群山市的美軍第8戰鬥飛行團距離約350公里。

北韓今年以來挑釁行動更趨頻繁，至今已進行12次軍事挑釁，今天也是今年以來第2次發射彈道飛彈。對於北韓時隔約一個月重啟挑釁的原因，部分意見認為是因韓美年度聯合軍演結束，也有意見認為前陣子稍停是考慮到俄羅斯大選及中國召開全國兩會等友邦活動。

南韓執政黨國民力量則憂心，北韓今天發射飛彈可能意圖在4月南韓國會選舉前製造國內分裂，以及對今天將在首爾舉行的韓美外長會談進行挑釁。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天出席在首爾舉行的民主峰會，並安排與南韓外長趙兌烈進行午餐會談。

國民力量也指出，北韓利用軍事挑釁使區域緊張局勢升溫，藉此轉移北韓國內因經濟不振造成的不安感，南韓政府應盡全力鞏固與美國的同盟關係，維護國民生命安全。

4月除南韓國會選舉外，北韓也將迎來已故領導人金正日生日、北韓人民革命軍創建日等重要政治節日，南韓軍方表示正密切監視北韓發射飛彈或軍事衛星等動向。（編輯：陳承功）1130318