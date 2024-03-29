俄羅斯動用否決權 終結聯合國專家監督制裁北韓工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部28日綜合外電報導）聯合國專家小組稱正在調查莫斯科與平壤間武器移轉的報告數週後，俄羅斯今天在聯合國安全理事會動用否決權，終結監督國際對北韓制裁的專家小組續任。

法新社報導，俄羅斯此舉遭烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等人批評。北韓遭控正協助俄羅斯對烏克蘭作戰之際，庫列巴在社群媒體上稱俄國這次動用否決權為「認罪」。

美國指稱俄羅斯動用否決權，「出於一己之私，目的是掩蓋這個專家小組有關其與北韓勾結的報告」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指出：「俄羅斯今天的行動無所顧忌地破壞了國際和平安全，這一切都是為了推進莫斯科與朝鮮民主主義人民共和國（DPR）達成的腐敗交易。」

俄羅斯在安理會動用否決權，雖未移除對北韓實施的制裁，但這意味監督執行情況和無數涉嫌違規行為的專家小組工作結束。

這個小組的任命即將在4月底屆滿。

為因應北韓核計畫，自2006年以來，安理會對北韓持續加重制裁。

俄羅斯和中國自2019年迄今，一直試圖說服安理會放寬制裁。這些制裁措施沒有截止日期。

中國投下棄權票，沒有與俄羅斯一起行使否決權，所有其他安理會成員都投票支持專家小組持續運作。

儘管安理會於2016年和2017年對平壤加重制裁，但北韓受制裁的核武和武器開發仍繼續進行。

北韓官媒報導，平壤當局上週測試一種「新型中程極音速飛彈」的固體燃料發動機。

近期巡弋飛彈試射引發外界揣測，北韓在運送這些武器給俄羅斯用於烏克蘭戰爭之前，正在進行測試。

這個專家小組在3月初發布的最新報告中指出，北韓試射彈道飛彈和違反石油進口限制，「持續藐視」制裁，還表示正在調查北韓運送武器至俄羅斯用於烏克蘭戰爭的報告。

在另一項聲明中，包括美國、英國和法國等10個安理會成員捍衛制裁監督者的工作。

聲明指出：「面對企圖破壞國際和平安全的行為不斷出現，這個專家小組的任務比以前更加重要。」（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1130329