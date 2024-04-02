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北韓發射彈道飛彈 外交部譴責：破壞區域和平穩定

2024/4/2 10:47（4/2 10:57 更新）
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（中央社記者吳昇鴻台北2日電）北韓向日本海發射1枚彈道飛彈，外交部今天表示，北韓肆意試射彈道飛彈，一再破壞區域和平穩定，對此再次表達嚴正譴責，台灣將持續關注北韓各種挑釁行徑，並與理念相近國家合作，遏止威權主義擴張侵略。

外交部上午發布新聞稿表示，北韓今天上午6時53分左右（台灣時間5時53分），向日本海發射1枚中程彈道飛彈，繼上次試射後僅間隔15天，再度升高區域緊張情勢。外交部對北韓肆意試射彈道飛彈，一再破壞區域和平穩定的行徑，再次表達嚴正譴責。

外交部指出，台灣將持續關注北韓各種挑釁行徑，並與理念相近國家合作，遏止威權主義擴張侵略，維護印太區域的自由開放與繁榮穩定。（編輯：蘇志宗）1130402

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