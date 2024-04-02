北韓睽違約2週射彈道飛彈 日本官方譴責

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本防衛省今天表示，北韓今天上午從北韓西岸附近朝東北方向發射至少一枚彈道飛彈，並推定已落入日本專屬經濟海域（EEZ）之外，目前未傳出飛機與船隻因此受害。

日本經濟新聞報導，防衛大臣木原稔今天說明，北韓今天發射的飛彈飛行最高高度約100公里，飛行距離約650公里，並透露目前未接獲飛機、船隻受害的通報。

對此，木原也說已向北韓提出嚴重抗議，並強烈予以譴責。

南韓合同參謀本部今天說明，南韓軍方今天上午6時53分左右偵測到北韓從平壤一帶向東部海域發射一枚飛彈，初步研判為中遠程彈道飛彈，飛行約600公里後落入日本海。

報導指出，這是繼3月18日之後，北韓睽違約2週發射彈道飛彈。

日本首相岸田文雄今天在首相官邸向媒體說明，未接獲受害通報，不過強調「（北韓）高度頻繁反覆發射飛彈，關係到地區與國際社會的安全。令人完全無法接受」。

岸田也表示「日美、日美韓會共同合作，為了日本國民以其萬全」，並已經下達3點指示給相關部會，包含迅速並準確蒐集並分析資訊，以提供民眾；其次是徹底確認船隻與飛機的安全；最後是為突發情況做好充分準備。

內閣官房長官林芳正今天也說明，已經透過駐北京大使館的管道，表達嚴重抗議與強烈譴責，並說「會持續與美國、南韓等國密切合作，盡最大努力蒐集與分析必要資訊，以及警戒監視」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130402