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北韓發射彈道飛彈 墜落日本專屬經濟區外側

2024/4/22 14:43（4/22 15:16 更新）
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日本防衛省表示，北韓22日下午發射可能是彈道飛彈的物體，墜落在日本專屬經濟區外側。（中央社製圖）
日本防衛省表示，北韓22日下午發射可能是彈道飛彈的物體，墜落在日本專屬經濟區外側。（中央社製圖）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本防衛省（相當於國防部）表示，北韓今天下午3時（台灣時間2時）許發射了可能是彈道飛彈的物體。日媒報導，上述物體已墜落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。

日本放送協會（NHK）報導，日本海上保安廳（海巡署）下午3時4分（台灣時間2時4分）表示，接獲日本防衛省的資訊，得知北韓發射了可能是彈道飛彈的物體，呼籲航行中的船舶要注意。

下午3時11分（台灣時間2時11分），日本防衛省的訊息顯示，北韓發射可能是彈道飛彈的物體已墜落。之後，有日本政府相關人士表示，可能是彈道飛彈的物體已墜落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。

北韓上一次發射彈道飛彈是4月2日。（編輯：馮昭）1130422

南韓軍方：北韓向東海發射彈道飛彈

（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）南韓合同參謀本部表示，北韓今天向東海上發射彈道飛彈。這也是北韓繼19日發射戰略巡弋飛彈後，時隔3天進行軍事挑釁。

北韓19日曾向西海試射戰略巡弋飛彈，測試超大型彈頭威力及新型地對空飛彈性能。韓聯社報導，北韓上一次發射被聯合國安理會列為制裁對象的彈道飛彈是在2日，當時試射中長距離的極音速飛彈。（編輯：高照芬）1130422

#日本
#防衛省
#北韓
#彈道飛彈
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