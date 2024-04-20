北韓測試超大型彈頭 另試射新型防空飛彈

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（中央社首爾20日綜合外電報導）北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓測試為戰略巡弋飛彈設計的「超大型彈頭」，並補充道，北韓還發射新型防空飛彈。

根據北韓中央通信社：「北韓飛彈管理局已經對為『箭矢-1鐳-3』（Hwasal-1 Ra-3）戰略巡弋飛彈設計的超大型彈頭進行威力測試。」

北韓中央通信社報導，北韓昨天下午還在北韓西海試射Pyoljji-1-2新型防空飛彈。

報導指出，經測試「達到一定的目標」，但並未提供更多細節。

北韓中央通信社報導，這兩次測試都是「政府及其附屬國防科學研究所定期活動」的一環，並提到「新型武器系統」的運作。

報導還說，這些測試「與周遭情況無關」，但並未透露進一步資訊。

北韓4月初曾表示，已經測試一枚新型中遠程固體燃料極音速飛彈，官媒還分享北韓領導人金正恩觀看飛彈發射的影片。

自從2009年進行第2次核試驗以來，平壤當局一直受到一連串國際制裁，但其核武計畫發展絲毫沒有減少。

擁有核武的北韓今年稍早宣告南韓為其「頭號敵人」，並關閉負責兩韓統一與聯繫的機構，還威脅說就算只有「0.001毫米」的領土遭到侵犯，就會發動戰爭。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130420