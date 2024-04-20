繽紛鐵花窗2 / 林鈴通妙手展風華 雲林土庫老街成鐵花窗展場

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台灣早期防盜需求，建築外設鐵窗漸流行，之後增加藝術元素，蔚為風行，但近年傳統手工鐵窗越趨少見，帶有藝術感的鐵花窗留住匠師們巧手工藝，形成老建築住家前一道特殊風景。

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繽紛鐵花窗2（中央社記者姜宜菁、蘇木春雲林縣20日電）雲林縣鐵工師傅林鈴通無師自通，化剛硬的鐵為花朵、波浪等鐵花窗裝飾，土庫老街如他的藝品展場，現在雖已退休，土庫仍可見到他的作品，與老屋相互輝映昔日風華。

沿土庫中山路到順天宮前，整路達8成都是82歲林鈴通的鐵花窗作品，從波浪、花朵到山丘等，相當多元；林鈴通雖已退休20年，身體仍相當硬朗，在他帶領下，林鈴通細數作品製作時間與造價等，往事歷歷在目。

林鈴通會先讓顧客挑圖樣，縱橫交織是基本款，還有花朵、幾何與山水紋等樣式，常做的圖案約10多種。

他說，早期製作鐵花窗全靠手工，為減少作品差異性，還會特別製作模組，無奈隨時代演變，鐵花窗越趨少見，工具、模組全送人，只有中山路上幾個鐵花窗說著當年歷史。

林鈴通說，他國小畢業後先去學修單車，接著去學鐵工，還未當兵就開業，製作鐵窗、鐵門與鐵皮屋，還兼維修農機，全盛時期聘8名員工。

他說，當時街上開始大量建屋，為防盜與孩童安全，都會找他製作鐵窗、鐵欄杆。他不喜歡單一線條，為求美觀，以人工凹折方式製造圖案，其他居民看到紛紛上門指定樣式，越做越多，土庫老街儼然成為藝品展場。

林鈴通表示，鐵花窗相當費時、費工又費力，其中花朵圖案最熱門，而當年做鐵窗不像現在有機器，全部人工裁剪與搬運，要裁剪1根鐵材至少2人作業，相當辛苦，願意做的人不多，「賺辛苦錢」。

「人力老化是問題」，林鈴通表示，鐵工費體力，土庫在地年輕人都離鄉背井到外地工作，且相關工作危險性高，鐵窗製作好要安裝在住家時，不像現在有吊車，早期只能用繩索以人力吊掛，具危險性，加上治安趨於平穩、工廠大量自動化製作，訂做手工鐵窗客源變少。

是否可惜相關技術漸失傳，林鈴通說，時代就是這樣，現在如果人工做鐵花窗，工錢與成本都划不來，還要維護保養，像他的作品現在還有住戶使用，已相當不易。

土庫鎮民代表謝夙秋說，從小就看著林鈴通製作鐵花窗，老街上現存老幾乎都採用林鈴通作品。早期手工鍛造鐵窗看起來充滿藝術感，成為老街特色亮點之一。

謝夙秋表示，隨老屋拆除，林鈴通鐵花窗在時代演變下逐漸消失，幸好近年土庫小鎮許多老房都保留再造，搭配林鈴通鐵花窗傳達濃濃文化感。（編輯：李明宗）1130420

雲林縣鐵工師傅林鈴通（圖）早期製作大量鐵花窗，土庫老街宛如他個人藝品展場，他表示，時代就是這樣演變，他的作品現在還有住戶使用，已是相當不容易。中央社記者蘇木春攝 113年4月20日

雲林縣鐵工師傅林鈴通說，早期製作鐵花窗全靠手工，他不喜歡單一線條，為求美觀，以人工凹折方式製造圖案，居民看到紛紛上門指定樣式，越做越多，土庫老街儼然成為藝品展場。中央社記者蘇木春攝 113年4月20日