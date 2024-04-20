繽紛鐵花窗1 / 成都旅社老屋重生 鐵花窗見證文化歷史

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台灣早期防盜需求，建築外設鐵窗漸流行，之後增加藝術元素，蔚為風行，但近年傳統手工鐵窗越趨少見，帶有藝術感的鐵花窗留住匠師們巧手工藝，形成老建築住家前一道特殊風景。

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（中央社記者蔡智明、蘇木春嘉義縣20日電）位於嘉義縣大林鎮的「成都旅社」經文化部補助修復後，從外而內呈現建築特色，加上具防盜與工匠藝術的鐵花窗，見證在地歷史故事，期盼吸引更多遊客感受文化魅力。

位於台鐵大林車站前街上的成都旅社1966年開始營運，5年前在文化部補助下修復，去年11月重新開幕。建築外觀為日式與台式混合型建築，設木造大門與窗框點綴，大面積鐵花窗搭配馬賽克磁磚別具風格，甚至有手工打造成都旅社字樣與蝸牛圖案鐵花窗，相當有特色。

在屋主姚姿存、修復計畫設計師廖玉娪帶領下走訪成都旅社，大門映入眼簾的是古色古香櫃台，還放置1台骨董電話，彷彿回到1970年代，建築內部還有天井，通風與採光相當好。

隨磨石子樓梯、紅色扶手拾級而上，客房以極簡風格呈現，除各式窗花，部分衛浴還保留磁磚浴缸，頂樓會議展覽空間特別保留木造天花板及花朵、芒星等造型地磚。

姚姿存表示，丈夫范志成從小住旅社對面，過去在大林當兵的年輕人很多、糖廠也雇不少人，站前老街相當熱鬧，但曾盛極一時的旅社經多次轉手，還曾經營特殊行業，都是當地文化與歷史一部分。

她說，10多年前旅社經營不善結束營業，曾荒廢多年且面臨法拍，范志成覺得相當可惜就買下，入內勘查後才發現須花巨資整修，一度萌生拆除念頭，因緣際會下認識的廖玉娪建議修復，就透過嘉義縣政府向文化部爭取修復補助。

鐵花窗修復部分，廖玉娪說，當初進場施作時，旅社內、外鐵窗幾乎都嚴重生鏽，送到高雄市鐵工廠修復經費比重作高，但還是決定保留「原汁原味」。另外，牆外新設計旅社意象鐵花窗，經她繪製設計圖，多次與鐵工技師溝通才完成，費盡心血。

旅社3樓原先設計有2間客房，面向走廊窗戶設隱藏開式鐵窗，走廊末端設暗門可通往隔壁防火巷，廖玉娪說，隱藏開式鐵窗是建築修復期間意外收穫，那是旅社經營特種行業時，一旦遇警方臨檢，給男性消費者逃脫通道，見證旅社當時文化歷史脈絡。

成都旅社修復後取得合法民宿執照，其中1樓設開放藝文空間，姚姿存說，藝文空間將持續規劃展覽，串聯當地旅遊景點，期盼吸引更多遊客，探訪大林文化與歷史故事。（編輯：李明宗）1130420

位於嘉義縣大林鎮的「成都旅社」經文化部補助修復後重生，旅社3樓原先設計有2間客房，面向走廊窗戶設隱藏開式鐵窗，走廊末端設暗門可通往隔壁防火巷，見證旅社當時的文化歷史脈絡。中央社記者蘇木春攝 113年4月20日

位於嘉義縣大林鎮的「成都旅社」經文化部補助修復後重生，屋主姚姿存（左）、修復計畫設計師廖玉娪（右）是重要推手，期盼吸引更多遊客造訪，感受文化魅力。中央社記者蘇木春攝 113年4月20日