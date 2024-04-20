繽紛鐵花窗4 / 鐵花窗遇見文創、動漫 曾文昌盼延續手工傳統

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台灣早期防盜需求，建築外設鐵窗漸流行，之後增加藝術元素，蔚為風行，但近年傳統手工鐵窗越趨少見，帶有藝術感的鐵花窗留住匠師們巧手工藝，形成老建築住家前一道特殊風景。

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繽紛鐵花窗4（中央社記者蘇木春新北20日電）鐵花窗在新式建築雖已不再流行，永燊達金屬業者曾文昌仍堅守傳統技藝，且將鐵花窗結合文化創意與動漫，製成小吊飾、畫框或檯燈，讓鐵花窗以不一樣形式表現，得以持續流傳。

曾文昌位於新北市新店區的工廠規模雖不大，但牆面陳列各式鐵花窗作品，甚至以鐵花窗工法呈現畫家米勒（Jean-François Millet）代表作「拾穗」（Des glaneuses）。

曾文昌告訴中央社記者，他17歲高中休學後常無所事事、到處惹事，伯父勸他學一技之長，他決定到住家附近鐵工廠當學徒，打開鐵工生涯。24歲創業，曾遭遇竊賊竊走工廠內工具、鐵材甚至運貨的貨車，一度心灰意冷，但在妻子陪伴下重燃鬥志。

鐵工廠重新開張後，曾文昌架設部落格分享心境，將各種鐵工作品拍照及製作過程貼網，沒想到吸引網友關注，各地訂單也紛沓而來。

曾文昌回憶，當學徒時曾看過師傅製作鐵花窗，但純手工相當費時，他開業後雖是製作不銹鋼鐵窗為主，但只要遇到到老屋拆下舊鐵窗，如果是骨董鐵花窗就蒐藏。

曾文昌說，早期鐵花窗有很多制式花樣，如龍、音符等，他加入動漫、卡通人物等挑戰創作，並在網路分享，陸續接到網友下單客製化。鐵花窗人工工資占大部分，但估價與實際花費工時差距甚大，基本上都賠錢，他卻做得很開心。

提到首個大型鐵花窗作品「敬字亭」，曾文昌表示，客戶希望將住宅前、清朝保存至今的敬字亭當藍圖，製作住宅外鐵花窗，接下這項挑戰後，他花4個月完成，業主還讓他在作品上留名，讓他相當有成就感。

敬字亭鐵花窗吸引雲林梧北社區鐵花窗計畫設計師注意，找上曾文昌團隊，委託製作13面有故事的鐵花窗，梧北社區爆紅後，許多業主不斷上門指名要訂做鐵花窗。

曾文昌近年也開發小吊飾、畫框畫、花盆或檯燈等各式作品；他說，曾有文創市集主辦單位邀他參展，但鐵窗不太可能搬到現場「兜售」，靈機一動開發迷你鐵花窗商品，近年開始有學校邀請辦講座，製作DIY產品。

「鐵花窗是不能失去的工法」，曾文昌表示，鐵花窗是鐵工前輩留下的藝術品，只要還有人願意製作，工法就能一直傳下去，「是我的理念也是使命」。（編輯：李明宗）1130420

儘管鐵花窗在新式建築已不再流行，永燊達金屬業者曾文昌（前）仍堅守傳統技藝，甚至將鐵花窗結合文化創意，希望讓傳統技藝持續流傳。中央社記者蘇木春攝 113年4月20日