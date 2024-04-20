繽紛鐵花窗3 / 雲林梧北社區13面繽紛鐵花窗 述說小鎮故事

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台灣早期防盜需求，建築外設鐵窗漸流行，之後增加藝術元素，蔚為風行，但近年傳統手工鐵窗越趨少見，帶有藝術感的鐵花窗留住匠師們巧手工藝，形成老建築住家前一道特殊風景。

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繽紛鐵花窗3（中央社記者姜宜菁、蘇木春雲林縣20日電）雲林縣口湖鄉梧北社區2年多前打造13面有故事的繽紛鐵花窗後，社區每到假日遊覽車進出、人聲喧鬧，這個傳統鄉村居民也開始積極營造地方，講故鄉事。

梧北社區發展協會理事長王春生告訴中央社記者，社區人口外移，居民們希望找出社區新亮點，討論後發現社區有許多老鐵窗，決定以在地故事打造鐵花窗。

王春生說，經向內政部營建署爭取經費，由水牛設計部落有限公司駐村規劃，經與居民討論後共同打造13處鐵花窗、訴說在地10則故事，並翻新社區地標儲水塔外觀，過程中居民雖難免意見不合，甚至質疑團隊能力，最後仍為社區發展取得共識。

13個鐵花窗包括「梧庄公論民主聲」傳述前台灣省議員李萬居的故事；「千歲醒獅團」有獅頭造型，記錄村落醒獅團過往；「鄉土詩人的家」呈現在地詩人陳山派作品。

13個鐵花窗融入「手」元素，無論是養殖業者灑網的手、作家的手或代表兄妹情誼「親人的手」，剛硬、冰冷鐵花窗傳達另一種溫度，融入生活美學。

許多村民紛紛告訴王春生，願出借家中窗戶改造，但社區考慮不能為做而做，須有獨特、故事性，記錄風光歷史。

以96歲李林選經營近60年的調天宮前雜貨店為例，店外打造的鐵花窗圖案可見糖果罐、一雙辛勤工作的手，鐵窗搭配磚頭厝外觀，讓人感受到濃濃復古風情。

李林選表示，社區改造後，遊客每天造訪，增添社區生氣，雜貨店生意也好很多。

「沒有想到引發這麼大的迴響」，王春生表示，現在連平日也有遊客聚集，他規劃咖啡小舖、遊客中心，希望遊客停留時間更長，讓年輕人假日回鄉。

在地居民王佩儀分享鐵花窗設計巧思說，當地老房保存相當完整，傳統防盜鐵窗、舊鐵花窗及新設計藝術鐵窗相互輝映，沿巷道可跟著小雨燕造型指標，就能一覽古井、石將軍、人面雀榕、豬舍花園及生態廊道等景點。

此外，協會販售鐵花窗文化創意商品，包括雞蛋糕和裝飾品，讓民眾走讀社區後，坐在樹蔭下沉靜，細細品味，未來還規畫風味餐，注入社區活力。（編輯：李明宗）1130420

雲林縣口湖鄉梧北社區打造13面有故事的繽紛鐵花窗，梧北社區發展協會理事長王春生（右）表示，現在不只假日，連平日也會有遊客聚集。中央社記者蘇木春攝 113年4月20日

雲林縣口湖鄉梧北社區打造13面有故事的鐵花窗，其中「鄉土詩人的家」呈現在地詩人陳山派作品，與牆面上文字相互輝映。中央社記者蘇木春攝 113年4月20日

雲林縣梧北社區打造13面有故事的鐵花窗，還販售文化創意商品，包括雞蛋糕和裝飾品等，讓民眾走讀社區後，坐在樹蔭下沉靜，細細品味。中央社記者蘇木春攝 113年4月20日