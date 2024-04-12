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美日韓舉行聯合海上軍演 因應平壤核武及飛彈威脅

2024/4/12 17:16（4/12 17:43 更新）
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美國、日本、南韓11日在韓日之間的國際水域展開聯合軍演。（圖取自美軍第七艦隊司令網頁c7f.navy.mil）
美國、日本、南韓11日在韓日之間的國際水域展開聯合軍演。（圖取自美軍第七艦隊司令網頁c7f.navy.mil）
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（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓海軍今天表示，已與美國和日本舉行籌備已久的聯合海上軍事演習，美方派出一艘航空母艦參與其中。南韓海軍強調，這場演習旨在確保3方準備好因應北韓的核武及飛彈威脅。

路透社報導，平壤當局持續加速武器研發，並在上週試射固體燃料極音速飛彈。北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）10日說，考量北韓周遭不確定和不穩定的軍事政治情勢，現在是比以往任何時候都更要充分為戰爭做好準備的時候了。

南韓海軍在聲明中說：「參與演習的部隊實施反潛作戰演習，以提升對北韓水下威脅的反應，包括來自潛艦和潛射彈道飛彈的威脅。」

這項為期兩天的聯合海上演習，昨天在南韓與日本之間的國際水域登場，美國航艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、驅逐艦霍華德號（USS Howard）、羅素號（USS Russell）和丹尼爾井上號（USS Daniel Inouye），以及日、韓兩國軍艦都參與其中。

南韓海軍強調，這項演習旨在提升美日韓聯合因應平壤軍事威脅的能力；美日韓在去年舉行3方峰會後，共同擬定一項長年聯合演習計畫。

美日韓海軍也實施海上攔截演習，用意是封鎖北韓非法運輸大規模殺傷性武器，並進行搜救訓練，以便幫助遇險的船隻。

南韓國防部還說，南韓與美國國防官員昨天在華府舉行防禦一體化對話，並重申將在夏季演習的兵推計畫中，模擬北韓使用核武情況。

美日韓領導人去年8月在大衛營舉行的3方峰會中，同意每年在多個領域舉行例行演習、即時分享北韓發射飛彈的資訊，以及建立危機溝通熱線。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130412

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