不滿美國南韓聯合軍演 金正恩視察大型砲兵演習

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾8日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，在平壤當局對美國與南韓本週展開聯合軍事演習感到憤怒之際，領導人金正恩親自視察了一場大規模砲兵演習。

北韓中央通信社（KCNA）報導，隨著兩韓之間緊張局勢加劇，昨天這場演習「目的是要提升戰備態勢和實際作戰能力」。

根據報導，這次實彈演習納入邊境單位，「將敵方首都置於攻擊範圍之內」。金正恩前一天才剛視察北韓西部地區一座基地。

北韓本月5日警告，南韓與美國將為4日展開名為「自由護盾」（Freedom Shield）的大規模軍事演習付出「高昂代價」，呼籲兩國停止「瘋狂的戰爭演習」。

美國與南韓則表示，他們已展開年度春季聯合軍演，參加人數比2023年多了一倍，以強化因應北韓不斷升級核威脅的準備。

北韓長期譴責美國與南韓的聯合軍演，指稱這是為入侵北韓所做的預演。

南韓本月5日表示，軍方已為北韓可能的挑釁做好充分準備。

北韓中央通信社提到，金正恩昨天視察演習時，「非常滿意」各部隊「為持續動員戰鬥做好了充足準備」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130308