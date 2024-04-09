日相：世界面臨歷史性轉捩點 日本徹底改變防衛力

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）日本首相岸田文雄昨天啟程前往美國進行國是訪問。訪美前，他接受美國媒體專訪時表示，世界正面臨歷史性的轉捩點，因此日本須徹底改變防衛（國防）力。

岸田7日東京接受美國有線電視新聞網（CNN） 專訪時表示，綜觀俄羅斯侵略烏克蘭、中東及東亞局勢可知，世界正面臨歷史的轉捩點，這就是日本下定決心要徹底強化防衛力的理由。

岸田說明了日本在國防方面已大幅改變了安全保障政策，並強調，在安保課題堆積如山之際，美日同盟空前重要。他希望基於這樣的觀點獲得美國的民主黨及共和黨這兩黨的支持。

岸田將於美東時間10日上午（台灣時間11日）在華府與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談，美東時間11日上午預計在美國國會聯席會議發表演說，並於當晚出席日本、美國、菲律賓3國高峰會談。這是史上首場美日菲高峰會談。

CNN報導，美國政府將這次岸田與拜登的峰會定位為美日同盟現代化的歷史性的機會。從北韓的核武實驗、與俄羅斯關係的發展到中國對南海、台灣的強硬態度，區域存在威脅，美日兩國不得不做出應對。

美國與日本的夥伴關係長年以來是美國的印度太平洋戰略的核心，岸田2021年執政以來，美日的防衛關係擴大，岸田在全球及區域的安保方面提高了日本的影響力。

岸田主導日本國防態勢進行徹底改變，與二戰後日本的和平憲法保持距離，表明在2027年之前，日本的防衛費（國防費）將增至國內生產毛額（GDP）的約2%。此外，日本也表明將擁有「反擊能力」。

CNN指出，日本這樣的動向並非沒有爭議，尤其是二戰期間遭受日本軍國主義莫大傷害的中國、亞洲其他地區的反彈仍強。

岸田被CNN記者問及國防態勢的問題時表示，環繞日本的安保環境相當嚴峻且艱難。日本的周邊，有的國家正在開發彈道飛彈和核武、有的國家正以不透明的方式加強軍力。而且，實際上在南海、東海，以武力改變現狀的情況正在進行中。

報導說，一般認為這是劍指中國。岸田認為上述情況與日本、菲律賓有關聯，中國正強行擴大海洋行動。

岸田期待透過這次的美日峰會向世界展現美日深化合作。他在受訪時強調，建立日本的嚇阻力、對抗能力對美日同盟而言是不可或缺的，他希望美國能了解這點，共同致力於區域和平穩定的提升。

這次岸田到美國進行國是訪問，也成了日本與菲律賓深化關係的機會。菲律賓是美國在亞洲的另一個重要夥伴，也是與美國簽署協防條約的同盟國。

CNN指出，去年8月美國才與日本、南韓領袖在華府近郊大衛營（Camp David）召開歷史性的三邊高峰會。這次美日菲領袖即將在華府舉行三邊峰會，正凸顯了日本在美國印太安保戰略上的重要性，以及在區域緊張升高之際，同盟國、夥伴國正加強合作。

報導還說，這次的美日峰會在岸田和拜登兩人都在國內狀況不明朗的情況下舉行。岸田因執政黨自民黨內的問題，內閣支持率低迷；美國則是選舉將至，如果美國前總統川普（Donald Trump）明年再次當選總統的話，政策可能重新調整。

鑑於過去川普在執政期間或卸任後屢次對美國的國防、安保條約做出潑冷水的發言，不論是亞洲或歐洲，都對此懷高度戒心。

CNN報導，岸田被記者問及是否擔憂川普回鍋的問題時並未做評論，只表示期盼美國能廣泛了解美日同盟的重要性，這無關政黨。

岸田就任首相以來，將日本定位為不僅是在亞洲，更且是在世界上的美國的夥伴。他支持歐洲應與印太的安保密切連結的看法，也展現力挺烏克蘭的態度。針對俄羅斯，日本的立場與其他的主要七大工業國集團（G7）同向而行。

報導說，岸田為了解決日本與北韓之間的各項懸而未決的問題以使雙邊關係穩定化，雙方正進行高階對話，他希望能實現與北韓領導人金正恩的會談。

岸田注視北韓與俄羅斯進行國防裝備的合作，在受訪時也言及中國與俄羅斯舉行聯合軍事演習，認為就國際秩序、區域穩定的觀點來看，北韓與俄羅斯、中國與俄羅斯的合作令人感到憂慮。

岸田認為，為了維持基於法治的自由開放的國際秩序，應該讓北韓及中國了解國際社會和平、穩定及繁榮的重要性。（編輯：高照芬）1130409