日媒：日美菲協調舉行領袖會談 合作牽制中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）日媒今天報導，配合日本首相岸田文雄4月訪美，日美菲正協調屆時與美國總統拜登及菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行首次日美菲領袖會談，合作牽制中國。

日本時事通信社報導，幾名日本政府相關人士今天透露這項訊息。南海緊張情勢因為中國船隻與菲律賓船隻相繼發生衝突事件而升高，若屆時順利舉行日美菲領袖會談，3國領袖希望確認在安全保障領域進行合作，牽制中國海洋擴張行動。

岸田此行將以國賓待遇訪問美國華府，預計4月10日與拜登舉行會談，日美菲領袖會談預料將在屆時舉行。

2022年上任的小馬可仕重視跟日本與美國間的關係，日美菲外長2023年7月曾舉行會談，日菲領袖也在同年9月與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會談。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130313