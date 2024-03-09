日媒：美第7艦隊可望在日大修 強化共同嚇阻力

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本共同社引述幾名日本政府相關人士透露，日、美正協調讓美軍第7艦隊艦艇能讓日本民企大規模維修。此舉除提升駐日美軍艦艇使用效率，也意圖強化兩國對中國的嚇阻力。

目前已知讓日方大規模維修的對象，將擴及部署在日本周邊的美國海軍第7艦隊所屬艦艇，這些艦艇過去每逢定期大規模維修，就必須回到美國本土進行。

報導指出，已知日、美政府正以讓日本民間企業能參與駐日美軍艦艇大規模維修為方向進行協調，預料日本首相岸田文雄4月訪美時，將跟美國總統拜登就此事商議。

日本政府防衛省相關人士說，日本企業目前負責維修的美方艦艇，主要是不直接參與戰鬥的運輸艦等，未來也會考慮讓日本企業負責驅逐艦等作戰艦艇的保養維護及分解修理等正式維修工作。

透過擴大日方能處理的艦艇種類，讓正式維修成為可能，可提升駐日美軍使用效率；在中國強化發展軍備的情況下，這種作法也能提高日美嚇阻力。

不過另一方面，日美這種整體合作進展，恐也有刺激中國與北韓並升溫緊張之虞。

未來若能留在日本大修，美方也可以節省花費並縮短艦艇暫停服勤時間。且美軍艦艇在日本停留如能增加，就更便於推動包括增加跟日本海上自衛隊的聯合訓練等整體運用。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1130309