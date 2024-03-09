拜登似無意間直言 須為加薩與尼坦雅胡坦率會談

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）根據今天公布的一段影片，美國總統拜登說，他已告訴以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），兩人必須為人道援助加薩走廊（Gaza Strip）一事舉行「開門見山」的會談。

綜合路透社與法新社報導，有一段影片錄到拜登昨晚在國會山莊（Capitol Hill）發表國情咨文演說後吐露上述這番話，似乎進一步顯示他與尼坦雅胡就加薩問題打交道時遇到挫折。

民主黨顧問赫基特（Sawyer Hackett）上傳一支影片到社群媒體，當中可以看到拜登在與科羅拉多州民主黨籍聯邦參議員班奈特（Michael Bennett）、國務卿布林肯（Antony Blinken）和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）談話。

從影片中可以聽到班奈特對拜登說，必須繼續向以色列施壓，讓更多人道援助物資送進加薩。

由於以色列減緩援助卡車運輸，美國已開始在加薩空投物資，也正規劃建造臨時碼頭，透過海路運送物資到加薩。

影片顯示，拜登說：「我告訴比比（尼坦雅胡暱稱），這話可別說出去，你我得來一場『開門見山』的會議。」接著一名總統幕僚發現攝影機在拍，於是上前提醒拜登。

然後拜登退出談話圈子，並說：「麥克風沒關。好，很好。」

記者今天在拜登搭乘「空軍一號」（Air Force One）前往賓夕法尼亞州時問他這件事，他起初回答「我沒講這些話」，意指他在國情咨文演說中提到加薩時並沒有說這段話；但在記者追問下，拜登說：「你們這些人偷聽我講話。」

記者詢問拜登，聯合國已警告加薩可能即將爆發饑荒，尼坦雅胡是否必須更努力讓加薩獲得援助，拜登說「是，他必須（這麼做）」。

過去多年來，拜登也曾失言或在無意間說了一些話，以為沒有旁人聽到。

但目前不清楚他這次是否真的又在不經意間被錄下談話，或只是利用這個機會在既定演說之外向尼坦雅胡釋出一些訊息。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130309