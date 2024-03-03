以色列人遭哈瑪斯俘虜 家屬帶頭遊行盼確保人質獲釋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷2日綜合外電報導）數以千計以色列人今天抵達耶路撒冷，希望向政府施壓，確保被囚於加薩走廊的人質獲釋。值此之際，談判代表正準備在埃及首都開羅重啟包含交換人質的休戰談判。

法新社報導，自從巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日發動攻擊，引發近5個月的戰爭以來，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府面臨越來越大的國內壓力。

民眾要求將以色列稱仍留在加薩走廊（Gaza Strip）的130名人質帶回，包括31名被認定已死亡的俘虜。

法新社根據官方數據估計，在對以色列南部發動的史無前例突襲中，哈瑪斯劫持了約250名以色列人和外國人，並造成約1160人死亡，其中大部分是平民。

路透社報導，示威行列由遭巴勒斯坦武裝分子劫持的人質家屬帶領，沿著蜿蜒的公路往耶路撒冷前進，在日落時分抵達。

他們高舉以色列國旗、黃色氣球和印有人質臉孔的海報，從去年10月遇襲的一個地點出發，進行為期4天的遊行，預計會有更多抗議者加入尼坦雅胡官邸外的集會。

加薩休戰談判預計明天在開羅重啟。美國總統拜登（Joe Biden）曾表示，希望能在3月10日開始的穆斯林齋戒月（Ramadan）前達成停火協議。

若達成協議，數十名人質可能獲釋。

哈瑪斯治下的加薩衛生部稱，以色列為消滅哈瑪斯而發動的報復性軍事行動已造成加薩走廊3萬320人喪生，其中大多為婦女和兒童。

以色列媒體估計，抵達耶路撒冷的人數約為1萬5000人。

去年11月一週休戰期間獲釋的人質萊姆柏格（Gabriela Leimberg）告訴法新社：「我們將一起把…被劫持的人帶回家。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130303