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美副總統賀錦麗將接見以色列戰時內閣成員

2024/3/3 10:41
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）華盛頓尋求達成臨時停火協議並增加對加薩援助之際，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天將在白宮會見以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）。

路透社報導，白宮官員表示，會談預計將涵蓋減少巴勒斯坦平民傷亡、確保臨時停火、釋放被扣押在加薩的人質以及增加對該地區的援助等議題。

這名官員表示：「副總統將表達她對拉法（Rafah）多達150萬人安全的擔憂。」

甘茨的聲明證實他將與賀錦麗、美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）以及美國國會共和黨和民主黨議員會面。

曾任以色列國防部長及參謀總長的甘茨是總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在民調中的主要政治對手，他的華盛頓之行可能會讓尼坦雅胡感到不安，尼坦雅胡一直受到美國總統拜登批評。

拜登去年12月表示，以色列因「不分皂白」轟炸加薩而失去支持，尼坦雅胡應該做出改變，暴露他與尼坦雅胡關係的裂痕。

白宮官員表示，賀錦麗和甘茨也將討論戰爭結束後在巴勒斯坦權力機構領導下重振加薩的計畫。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130303

#尼坦雅胡
#甘茨
#賀錦麗
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