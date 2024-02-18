澤倫斯基籲西方提供軍援 稱烏軍彈藥短缺蒲亭得利

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（中央社慕尼黑17日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在一場國防會議上表示，因為長程飛彈和砲彈不足，烏克蘭對俄羅斯的反擊受到限制。

法新社報導，隨著俄烏戰爭即將進入第3年，烏克蘭面臨的彈藥短缺壓力越來越大。

西方援助的長期前景也令人擔憂，自去年以來，一項可能高達600億美元的軍援計畫包裹法案因為美國國會爭論不休，在華府被擱置。

路透社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在與澤倫斯基雙邊會談後，被問及美國推遲援助的問題。民主黨人賀錦麗譴責美國國會，不應在援助問題上玩弄「政治權謀」。

一些歐洲領導人對西方幫助烏克蘭的努力持悲觀態度。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示：「我們應該從這場戰爭一開始就給予更多支持，因為烏克蘭無法在沒有武器的情況下贏得戰爭。口頭支持絕對不夠。」

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）則認為，歐洲早在2年前就該加大對國防工業的投資。

法新社報導，在烏軍為避免被包圍而被迫從前線城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）撤退的緊要關頭，澤倫斯基在180位世界領袖和國防首長齊聚一堂的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上發出這項呼籲。

澤倫斯基說，「烏克蘭人已經證明，我們可以迫使俄羅斯撤退」，他還說，「阿夫迪夫卡的情況證明…我們的行動只是受到兵力充足程度和射程限制」。

「讓烏克蘭處於人為的武器缺乏狀態，尤其是火砲和長程武器的短缺，使（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）得以適應當前的戰爭強度。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130218