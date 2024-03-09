歐盟：從賽普勒斯到加薩援助海路可於週末啟用

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（中央社開羅/賽普勒斯拉納卡8日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天表示，賽普勒斯與加薩之間的海上援助走廊可於本週末開始運作；這是西方國家加速為飽經戰爭蹂躪的加薩緩解人道危機的一部分行動。

聯合國警告，有230萬人口的加薩（Gaza）可能即將爆發饑荒。美國總統拜登昨天宣布，美國規劃在加薩地中海岸建造「臨時碼頭」，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）隨後於今天說明賽普勒斯與加薩的海上援助走廊進展。

路透社報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）之間的戰爭迄今打了5個月，相關各方在埃及就可能的停火協議展開談判，但目前陷入僵局，恐怕難以在本月10日開始的穆斯林齋戒月（Ramadan）前及時達成協議。

范德賴恩說，已規劃一趟試驗性任務，由一個慈善組織募集糧食援助物資，在阿拉伯聯合大公國支持下，最快可能今天從賽普勒斯啟程。

她造訪賽普勒斯港口城市拉納卡（Larnaca）設施後說：「歐盟、阿拉伯聯合大公國和美國正共同啟用這條賽普勒斯海上走廊…我們現在即將開啟這條走廊，希望是在這週六、日，我很高興看到今天展開初步試驗。」

美國官員說，興建拜登所說的碼頭需要數週時間。與此同時，加薩北部的醫院已通報有兒童因營養不良而死。聯合國表示，仍應優先開闢更多運送救援物資的陸路。

拜登沒有說明規劃中的加薩碼頭將建在何處，但承諾「美國不會派兵作戰」。加薩多數海岸都是沙灘，若不疏濬，大型船隻無法靠近。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）說，臨時港口計畫還在初步階段，「可能要長達60天」才能完成，約有1000名軍人參與行動，但不會派遣任何人上岸。

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）告訴媒體，「興建要花一些時間」，以色列同時也應開放鄰近加薩的阿什杜德（Ashdod）港口，讓更多援助物資送入加薩。

有些援助機構表示，當以色列限制現有陸路時，討論詳盡的空路和海路是避重就輕。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）發言人圖瑪（Juliette Touma）說：「有更簡單、更有效率的援助運輸方式，就是透過連接以色列與加薩的道路關卡。」

聯合國食物權特別調查員法赫里（Michael Fakhri）在日內瓦告訴記者，美國正討論如何在盟友以色列封鎖的情況下開闢前往加薩的複雜新路徑，這很「荒謬」。

以色列聲稱不會阻礙援助物資通過加薩南端的兩座檢查站，並責怪聯合國等機構沒有運送足夠物資。人道機構則表示，這在戰區幾乎不可能做到，以色列也有責任確保通道安全。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1130309