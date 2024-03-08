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往加薩海上人道走廊可望10日開通 以色列表歡迎

2024/3/8 22:39
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（中央社耶路撒冷8日綜合外電報導）針對以色列最主要盟邦美國支持開闢一條從歐洲聯盟（EU）成員國賽普勒斯連結到加薩地區的海上人道走廊，以色列今天表示「歡迎」。歐盟則看好這條走廊在10日開通。

法新社報導，以色列正與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）交戰，使得飽受戰火蹂躪的加薩有爆發饑荒之虞。

以色列外交部發言人海亞特（Lior Haiat）今天在社群媒體平台X發文寫道：「這項賽普勒斯倡議行動在經過依以色列標準進行的安全檢查後，將能讓供給加薩走廊的人道援助增加。」

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）一同前往賽國的拉納卡港（Larnaca）視察，其後表示希望這條海上人道走廊可在週末開通。。

她說：「我們已非常接近要開通這條走廊，希望是在這週日。」（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130308

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