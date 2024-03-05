日相岸田文雄4月訪美 4/11赴美國國會演說

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本首相岸田文雄4月將以國賓身分訪美，並於4月10日與美國總統拜登在白宮會晤。日本內閣官房長官林芳正今天透露，岸田4月11日將在美國國會發表演說。

朝日電視台報導，林芳正今天表示「岸田首相這次正式訪美，包含在美國國會聯席會議演說在內，進一步加深日美兩國密切合作，並向世界展現堅固的日美同盟，是相當有意義的事情」。

路透社報導，美國聯邦眾議院與參議院的共和黨籍與民主黨籍領袖，於美國時間4日聯名發布聲明，邀請日相岸田4月11日在美國國會聯席會議發表演說。

聲明指出：「（日本首相）這次訪問象徵著兩國對和平與繁榮，以及對促進民主、安全與穩定的國際社會的承諾。」

岸田4月10日與拜登會晤後，也會出席白宮晚宴。

報導指出，岸田訪美的時間點對兩名領袖而言相當具有挑戰性，因為拜登很可能在今年11月的美國總統大選與共和黨籍的前總統川普展開拉鋸戰。

而岸田仍在處理日本經濟課題、能登半島地震後續事務以及自民黨內的政治獻金疑雲。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130305