因應自民黨政治獻金疑雲 岸田將親赴審查會創首例

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（中央社東京28日綜合外電報導）為因應日本自民黨內派閥政治獻金問題而將舉行的「眾議院政治倫理審查會」，首相、自民黨總裁岸田文雄今天宣示將出席並履行對媒體公開說明的責任，創現任首相親赴首例。

日本放送協會（NHK）報導，眾議院政治倫理審查會今天召開幹事會議，決定將在2月29日及3月1日舉行審查會，除岸田本人將親赴說明外，審查會也將全程對媒體公開。

岸田與曾任自民黨內派閥「二階派」（志帥會）秘書長的前總務大臣武田良太，將出席2月29日舉行的審查會；而曾任另一個派閥「安倍派」（清和政策研究會）秘書長的前經濟產業大臣西村康稔、前內閣官房長官松野博一、前文部科學大臣鹽谷立，及自民黨前國會對策委員長高木毅等4人，將出席3月1日審查會。

日本經濟新聞報導，岸田稍早指示自民黨國會對策委員長濱田靖一，就親赴審查會一事進行協調。岸田屆時將成為現任首相親赴審查會第一人。

岸田說，在目前的狀況下愈來愈損及民眾對政治的信賴，他對此感到強烈危機感。

報導指出，岸田藉由親自出席審查會，有敦促其他議員公開進行說明的意圖。岸田說，「為挽回民眾對政治的信賴，期待有志議員能在包括審查會的所有場合履行說明責任」。

對於原本朝野政黨已決定在今天舉行審查會，卻因為審查會過程是否對外公開未達共識暫緩舉行，岸田對此表示「極為遺憾」。

針對審查會舉行形式，自民黨同意開放記者入場並錄音，但不同意開放電視台現場直播；在野黨則堅持全面開放，對自民黨立場表達反彈。

讀賣新聞整理過去召開過的眾議院政治倫理審查會前例，雖說審查會「原則」不對外公開，但至今開過9次審查會中，只有1次是「完全不公開」，連議員都不能旁聽；9次中多達5次是透過日本放送協會（NHK）直播等由電視台進行轉播的方式進行。

根據眾議院官網介紹，政治倫理審查會是為確立政治倫理，針對議員是否明顯違反「行為規範」和其他法令規定，及是否認同其負有政治及道義上的責任進行審查，並給予適當勸告的組織。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130228