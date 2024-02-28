祖克柏訪日韓 與政商高層討論AI合作及風險

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（中央社首爾28日綜合外電報導）Meta執行長祖克柏與南韓樂金電子高層今天討論了在延展實境（XR）裝置方面建立更密切的夥伴關係，並探尋雙方在人工智慧（AI）領域合作的可能性。

祖克柏（Mark Zuckerberg）正在亞洲短期旅行，訪問國家包括日本、南韓及印度。

路透社報導，樂金電子（LG Electronics）發聲明指出，祖克柏與樂金電子執行長趙周完（William Cho）及其母公司樂金集團（LG Corp）營運長權邦錫（Kwon Bong-seok）討論了次世代XR裝置發展的經營策略。

一名南韓政府知情人士匿名指出，祖克柏也預定與總統尹錫悅、三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔會晤。

外界普遍預期，祖克柏的南韓行也會談到AI晶片供應、擴大生成式AI的生態系等議題。Meta今年力圖將生成式AI技術，納入其社群媒體核心產品及硬體設備。

根據法新社，日本政府發言人今天表示，祖克柏訪日期間曾與日本首相岸田文雄會面，討論生成式AI的風險。

日本內閣官房長官林芳正今天告訴記者，祖克柏與岸田文雄昨天會晤時「談論了相當廣泛的議題，包括先進AI科技發展的狀況…（以及）生成式AI周遭的風險」。

日本媒體引述祖克柏說：「我們就AI及科技的未來，進行了令人愉快且頗富成果的討論。」（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130228