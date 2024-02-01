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美參院砲轟網路平台未保護兒童 祖克柏起身道歉[影]

2024/2/1 10:14（2/1 10:21 更新）
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臉書母公司Meta執行長祖克柏（前中）1月31日出席「科技巨擘與線上兒童性剝削危機」聽證會。（路透社）
臉書母公司Meta執行長祖克柏（前中）1月31日出席「科技巨擘與線上兒童性剝削危機」聽證會。（路透社）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國國會議員今天就兒童在社群平台上所面臨的危險，砲聲隆隆地質問一群科技高層主管，逼得臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）不得不在國會公開道歉。

聯邦參議院司法委員會今天邀集科技界高層出席「科技巨擘與線上兒童性剝削危機」（Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis）聽證會。

科技大公司正面臨一股政治怒潮，議員們不滿這些公司未採取足夠措施來擋掉兒童所面臨的網路危險，包括來自性剝奪者的傷害和青少年自殺悲劇。

法新社、路透社報導，在一陣激烈質問中，祖克柏不得不從座位上站起來，向擠滿會議室的眾多受害者家屬道歉。

祖克柏說：「我對你們所經歷的一切感到抱歉…沒有人應該經歷你的家人所遭受的事情。」

影片來源：Reuters

今天出席聽證會的還有社群平台X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）、TikTok執行長周受資、Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）及Discord執行長希特倫（Jason Citron）。

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在會中表示：「祖克柏先生，你和這些公司在我們面前，我知道你並非故意，但你的手上沾滿鮮血。你的產品正在殺人。」

TikTok執行長周受資說：「身為3個年幼小孩的爸爸，我知道我們今天討論的議題極其可怕，是每個家長的惡夢。」

周受資說：「我打算投資超過20億美元在打造信任與安全上。光是今年，我們已有4萬名安全專業人士致力於這個主題。」

Meta也表示，有4萬名員工在維護網路安全，且自2016年來已投資了200億美元，讓平台變得更安全。

在今天這場聽證會之前，臉書（Facebook）母公司Meta和前身為推特（Twitter）的X平台已事先公布新措施，來因應這場砲聲隆隆的會議。

Meta表示，將封鎖陌生人向青少年直接發送的訊息，並加強限制臉書和Instagram平台上對青少年的內容，讓他們更難以瀏覽討論自殺、自殘或飲食失調的貼文。

但聯邦參議員尼利甘迺迪（John Neely Kennedy）對科技高層說：「我不認為你們將解決這個問題。國會必須幫助你們。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130201

#Meta
#美國會
#祖克柏
#美國國會
#網路
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