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祖克柏與LG電子商談XR合作 傳2/29會尹錫悅

2024/2/28 18:55
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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏今天與LG電子社長曹周完共進午餐，共商XR（擴展實境）技術開發合作方案，據傳將在29日拜會韓國總統尹錫悅。

祖克柏（Mark Zuckerberg）結束訪日行程後於27日晚間抵韓，韓聯社引述業界人士報導，祖克柏今天造訪LG雙子塔，並與LG高層共進午餐，商討XR產業新技術開發等合作事項。

LG電子表示，雙方在會議中深入討論開發新一代XR設備的相關戰略方案，曹周完也親自試戴meta開發的混合實境（MR）頭戴式裝置Quest 3。

曹周完在近2小時會面後向媒體表示，他們主要就至今在MR設備進行的合作，以及meta的超大型語言模型Llama如何應用在人工智慧設備等2大主題進行討論。

他也透露，祖克柏相當喜歡韓國餐點，私下經常造訪美國西部的韓國餐廳，今天品嘗韓式拌飯等當地料理都讚不絕口。

外傳祖克柏這次訪韓行程為三天兩夜，時隔10年訪韓的祖克柏行程保密到家，仍吸引許多韓國媒體追蹤採訪，但祖克柏面對媒體提問皆禮貌婉拒，未透露行程相關資訊及此行目的。

祖克柏今天除與LG電子高層會面，據稱也與數家韓國XR相關新創開發者會面，29日可能拜會總統尹錫悅，也有消息指出，他可能安排與三星電子會長李在鎔會面。（編輯：陳惠珍）1130228

#LG電子
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