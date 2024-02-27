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祖克柏亞洲行 日媒：2/27會日相討論AI議題

2024/2/27 14:37
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本富士新聞網報導，臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天將在東京與日本首相岸田文雄會面，針對人工智慧（AI）領域交換意見。

日本政府相關人士透露，祖克柏今天下午會在日相官邸與岸田見面。

彭博（Bloomberg News）報導，祖克柏數日前已帶家人赴日本滑雪，並於昨天與今天赴東京會晤臉書開發商。隨後預料前往韓國會晤三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔等科技界領袖。

路透社報導，祖克柏也可能拜會韓國總統尹錫悅。Meta上週證實祖克柏計劃訪問韓國，不過並未透露太多細節。

日本政府與民間企業搶搭AI開發熱潮。岸田2023年已經分別與人工智慧公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman），以及人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳會面，並討論監管AI和基礎建設等議題。（譯者：楊惟敬/核稿：劉淑琴）1130227

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