傳祖克柏月底訪韓 與三星會長談AI晶片供應

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（中央社首爾21日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）計劃出訪韓國，正在安排於行程期間舉行幾場重要會議。Meta並未進一步說明細節。

路透社引述韓媒「首爾經濟日報」今早的報導指出，根據熟悉內情的不具名消息人士說法，祖克柏預料最快將於這個月稍晚拜會三星電子會長李在鎔，討論人工智慧（AI）晶片供應及其他生成式AI議題。

首爾經濟日報指出，祖克柏也可能拜會韓國總統尹錫悅。

若成行，就外界所掌握的訊息中，這將會是祖克柏2013年以來首次訪韓。

韓國青瓦台一名官員證實祖克柏曾尋求拜會尹錫悅，但未提供更多細節。

三星婉拒置評。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130221