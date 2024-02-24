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俄烏戰爭2週年 日相擬表明續挺基輔、制裁俄羅斯

2024/2/24 16:30
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（中央社東京24日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭已滿2週年，日本政府目前方針是持續對俄實施嚴厲制裁，並繼續援助烏克蘭。日本首相岸田文雄計劃在七大工業國集團（G7）視訊峰會上表明此一立場。

日本放送協會（NHK）報導，從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，日本跟G7成員國合作，原則上禁止進口來自俄國的石油與煤炭、對相關個人及團體採取凍結其在日本境內資產等嚴厲制裁措施，也在發電機等民生領域為主的方面提供烏克蘭物資支援。

在俄烏戰爭2週年之際，G7成員國領袖計劃在日本時間今晚至明天凌晨舉行視訊峰會，岸田將在會中表明，未來仍會對俄羅斯實施嚴厲制裁，並繼續提供烏克蘭協助。

另外，「日本與烏克蘭經濟復興推進會議」本週稍早於東京舉行，雙方在掃除地雷及農業復甦等項目交換逾50份合作文件。對此，岸田也將在G7會中傳達日本官民聯手致力協助烏克蘭重建等立場。

面對俄烏戰爭長期化，歐美各國被外界認為可能出現「支援疲勞」的情況，就日本政府立場而言，一旦容許俄國暴行可能會對自由民主法治的國際秩序造成動搖，因此未來也將透過領袖外交等途徑，堅持呼籲國際社會團結因應。（譯者：黃名璽/核稿：侯姿瑩）1130224

岸田文雄
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