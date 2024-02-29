日相岸田親赴審查會說明 為自民黨獻金疑雲致歉

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本執政黨自民黨內派閥爆發政治獻金違法疑雲，眾議院今天特地為此舉行政治倫理審查會，全程公開直播，首相岸田文雄為挽回民眾信賴，不拘全無前例可循親赴說明並再度致歉。

日本放送協會（NHK）報導，眾議院今天舉行政治倫理審查會，岸田以現任首相身分親自出席說明並備詢創首例。

岸田在會中表示，不光是針對派閥會計負責人，也必須在法律上實現可以追究及確認政治人物本人責任的機制。

他說，要在派閥會計工作方面引進外部監察，及藉由數位化等方式推動政治獻金透明化，必須透過修法全力而為。

談到為何親自出席政治倫理審查會，岸田說，政治倫理審查會尊重議員本人意願，他個人也說過應該最大限度尊重這樣的規則，但看到現狀時，對再這樣下去將更為增加民眾對政治的不信任感，「我感到強烈的危機感」。

因此，岸田說，他決定不拘無前例可循，以向媒體公開方式履行說明責任。

有關發生這次自民黨內派閥政治獻金違法疑雲事態，岸田說，身為自民黨總裁（黨主席）要再度由衷表達歉意。他本人將展現站在第一線挽回民眾信賴努力的決心。

讀賣新聞報導，有關派閥政治獻金違法疑雲，岸田說，希望確認事實狀況，有關相關人士的處分等，由黨中央進行判斷。

岸田說，沒有國民對政治的信賴，政治就不會穩定；沒有政治穩定，就不可能推動政策。

岸田也提出在本會期內完成政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修法的目標，他說，「在一定的惡性情況下，不光是會計負責人，讓政治人物本人也能負起責任進行修法很重要」。

談到政治獻金餐會，岸田也明白表示，「（首相）任期內不會舉辦」。

根據眾議院官網介紹，政治倫理審查會是為確立政治倫理，針對議員是否明顯違反「行為規範」和其他法令規定，及是否認同其負有政治及道義上的責任進行審查，並給予適當勸告的組織。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130229