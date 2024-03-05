中菲南海船隻碰撞 北京提5要點重申立場

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（中央社台北5日電）中國和菲律賓今日於南海再度發生衝突，雙方船隻一度碰撞。中國外交部發言人毛寧，提五項要點重申中國立場，表示菲方非法佔領群島，並呼籲菲律賓透過談判協商，妥善處理分歧。

綜合美國自由亞洲電台及香港網媒01報導，中國和菲律賓雙方執法船隻在南海一度碰撞，菲律賓海岸防衛隊指責中方採取魯莽和非法行動，中國海警則稱是「輕微刮蹭」，另對非法闖入的菲船採取管制措施。

中國外交部發言人毛寧於今日例行記者會表示，「菲律賓船隻未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向仁愛礁非法坐灘的軍艦，運送包括建築材料在內的物資，中國海警依法對菲方船隻採取必要管制措施。」

同時，毛寧也重申中國在中菲南海衝突上的五點立場，包括再次強調中國對南沙群島及附近海域，包括黃岩島在內的中沙群島及其附近海域擁有主權。也特別指出，菲律賓領土範圍是由一系列國際條約確定的，其中從未包括中國黃岩島和南沙群島的任何島礁，強調中國於南沙群島的合法性，以及菲律賓佔領的非法性。

此外，中國譴責菲律賓「推進所謂海洋區域法案立法，企圖給其在南海的非法主張和行為，披上合法的外衣」。並強調南海仲裁案為越權審理，中國不接受也不承認該裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。

外交部最後呼籲菲律賓，「儘快回到通過談判協商妥處分歧的正軌，與中方一道維護好雙邊關係大局和南海的和平穩定。」

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）4日表示，儘管菲國與中國的緊張關係升高，仍將與中國合作，但強調若菲國在南海的主權、主權權利及管轄權遭忽視，菲方將予以反擊。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130305