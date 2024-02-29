面對南海爭端 小馬可仕矢言捍衛主權、寸土不讓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社坎培拉29日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕今天告訴澳洲國會，他絕不允許任何外國勢力侵占菲國領土，「哪怕只是一寸」，馬尼拉將堅定捍衛國家主權。

綜合法新社和路透社報導，在中國軍艦現身南海爭議水域之際，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）告訴澳洲議員，「菲律賓如今發現自己處於反對破壞區域和平、破壞區域穩定，以及威脅區域發展行動的前線」。

小馬可仕在熱烈掌聲中說：「我不會允許任何外國勢力試圖奪取我們任何一寸的主權領土。」他矢言將堅定捍衛國家主權。

「我們面臨的挑戰可能很艱鉅，但我們的決心同樣堅定，我們不會屈服。」

菲律賓當局本週表示，在黃岩島（Scarborough Shoal）附近發現中國海軍船艦。

小馬可仕說，中國海軍軍艦現身南海令人憂心，「過去只有中國海警船在我們的水域活動，現在他們的軍艦和漁船也加入這個行列，可見情況正在改變」。

南海對多國具有重要戰略意義，是重要燃料、糧食和其他商品進出口的關鍵路線。

菲律賓和美國支持的其他國家認為，南海應是自由開放的水道。

小馬可仕說：「保護南海作為重要的全球動脈，對維護區域和平及全球和平至關重要。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130229