看好菲律賓潛力 首屆印菲科技高峰會3月登場

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（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）看好菲律賓市場潛力，印度駐菲律賓大使館宣布，首屆印菲科技高峰會3月5日將於馬尼拉登場，共57家印度廠商參與，探索印菲企業在農業、金融和醫療科技方面的合作機會。

印度駐菲大使館23日舉行記者會，駐菲大使庫瑪朗（Shambhu S. Kumaran）表示，首屆印菲科技高峰會主題為「為共享科技年代點燃合作夥伴關係」，印度工商聯合會、印度電子暨資訊科技部、菲律賓資通訊科技部、菲律賓工商總會及菲律賓中央銀行、農業部、財政部、衛生部等部會與印度、菲律賓廠商將齊聚一堂，預計將有300人出席。

庫瑪朗說，印度是資訊科技服務大國，約40家印度資訊科技服務商在菲國大量投資，提供15萬到20萬個工作機會。但截至目前，菲律賓缺乏對印度數位經濟轉型變化的了解。

他表示，在印度，菲律賓被視為前景極為光明的經濟體。印度公司熱衷於探索機會，但在菲律賓，對印度廠商可以提供的產品與服務存在資訊落差，這次高峰會的目的之一在於彌合資訊差距。

庫瑪朗說，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將農業和衛生視為重要領域。透過這次峰會，「我們試著引進印度農業部門一些令人興奮的變化，包括在農業產銷過程使用數位科技、利用衛星數據改善農業產出和生產力，以及收穫後加工與行銷」。

另外，他表示，印度是菲律賓衛生安全方面重要合作夥伴，印度製造的學名藥為菲律賓人提供負擔得起的藥品做出貢獻，印度和菲律賓企業未來可以在醫療設備和診斷技術等領域展開合作。

庫瑪朗說，身為印太地區關係緊密的民主夥伴，希望這次峰會成為印度和菲律賓在數位科技領域展開結構化對話的開始。

他表示：「透過這次活動，我們將擁有一個平台。印度尖端的科技公司將有機會前來展示他們的能力，菲方企業、政府和其他實體也能就可能建立的夥伴關係（與印度廠商）進行深入對話。」（編輯：陳承功）1130224