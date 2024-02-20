學者：普拉伯沃有如菲國小馬可仕 以TikTok包裝獨裁

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（中央社記者李宗憲雅加達20日專電）印尼媒體今天報導，菲律賓學者指出，印尼將出現宛如菲律賓總統小馬可仕的領導人。他所指的是軍人出身的印尼準總統普拉伯沃，與小馬可仕同樣以TikTok打選戰吸引年輕人，掩蓋獨裁歷史。

印尼大選14日落幕，根據非官方快速計票結果，國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）和現任總統佐科威（Joko Widodo）長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）可望當選下任正副總統。官方計票預計3月20日公布。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天引述菲律賓大學（University Of The Philippines）資深講師海達里安（Richard Heydarian）說法報導，印尼將出現像菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的國家領導人。

海達里安在X平台表示，「印尼將選出菲式風格的民主政權。」他並說，「在假訊息猖獗之際，有權勢的人能靠可愛的行為展現可愛樣貌，但人權方面卻被忽視。新舊王朝掌控整個政體。」

海達里安所指的是，將軍出身、有人權汙點的印尼準總統普拉伯沃，在選前透過可愛Q版人物的海報，將自己塑造成和藹可親的親民爺爺，與選民拉近距離，並淡化過去嚴肅且火爆的強人形象。

普拉伯沃在競選過程中，常會手舞足蹈或開玩笑，另外，他還在社群媒體上為自己的寵物貓建立官方帳號，並上傳多張他與貓咪的合照，營造出可愛形象。

美國有線電視新聞網印尼頻道指出，「普拉伯沃團隊利用社群媒體，特別像是TikTok打選戰，以吸引年輕人的選票，就像是小馬可仕在大選時的競選方式。」

小馬可仕是前獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子，他在2022年贏得大選，成為菲律賓總統，是馬可仕家族時隔36年重新掌權。外界認為，小馬可仕競選期間透過Tiktok掩蓋其父親的獨裁歷史。

海達里安指出，「普拉伯沃靠這個社群平台（Tiktok）宣傳，與小馬可仕利用它來贏得Z世代和年輕一代的選票，並完全掩蓋歷史暴行，並沒有太大區別！」

小馬可仕與普拉伯沃有許多相似之處。普拉伯沃曾是印尼獨裁者、前總統蘇哈托（Suharto）的女婿，蘇哈托垮台後才與當時的妻子西蒂（Siti Hediati Hariyadi）離婚。

普拉伯沃也曾經效力於蘇哈托。蘇哈托獨裁統治期間，普拉伯沃擔任印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令，掌握軍權，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動，及涉嫌綁架及拷打1998年追求民主化的反蘇哈托人士，留下人權污點。

印尼大選競選期間，許多政黨認為普拉伯沃的競選方式與小馬可仕雷同。有專家認為，普拉伯沃的競選活動是為了掩蓋過去涉嫌侵犯人權的行為。（編輯：陳慧萍）1130220