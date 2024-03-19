美國務卿將會菲國總統 商議強化安全對抗中國影響力

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（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天將與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行會談，雙方將設法強化地區安全和經濟連結，以對抗中國的影響力。

法新社報導，自從小馬可仕在2022年6月主政以來，這是布林肯第2次造訪馬尼拉；布林肯這趟簡短的亞洲之行還包括造訪南韓。

在南海、台海及朝鮮半島的緊張局勢日增之際，美國迫切想改善與地區盟友的關係，包括菲律賓與南韓，藉此威懾中國與北韓。

在布林肯結束亞洲之行後，美國總統拜登（Joe Biden）、小馬可仕及日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）預計下月在華府舉行三方會談。

布林肯今天稍晚會晤小馬可仕和菲國外長馬納羅（Enrique Manalo）時，預料將重申美國對菲律賓的安全承諾。

美國國務院（State Department）一名高階官員昨天告訴法新社記者：「儘管世界各地正在發生其他的事，我們想表明…我們對印太（Indo-Pacific）這個地區的承諾。」

這名官員說：「我認為當我們身處在馬尼拉，主要的擔憂顯然是中國持續在南海採取破壞穩定的行動，這已違反國際法。」（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130319