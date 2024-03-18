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韓美外長會談 反對北韓單方面改變現狀

2024/3/18 17:37（3/18 18:08 更新）
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美國國務卿布林肯（右）18日與南韓外交部長趙兌烈（左）會談。（韓聯社）
美國國務卿布林肯（右）18日與南韓外交部長趙兌烈（左）會談。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）正逢美國國務卿布林肯訪問南韓之際，北韓今天上午發射彈道飛彈。布林肯與南韓外交部長趙兌烈會談就此進行討論，雙方同意將緊密合作，反對北韓單方面嘗試改變現狀。

韓國外交部表示，布林肯（Antony Blinken）與趙兌烈今天進行午餐會談時，就北韓核武、區域及全球問題進行深入、戰略性討論，並譴責北韓在民主峰會前夕，發射數枚短程彈道飛彈的行為，布林肯也重申美國對南韓安全的國防承諾。

韓美雙方就北韓為開發核武、飛彈，利用非法網路活動、向海外派遣勞工及海上中轉精煉油等行為非法取得資金，商討應對方案，也同意未來緊密合作，因應北韓在西海進行的單方面改變現狀行為。

北韓領導人金正恩不久前下令加強「延坪島、白翎島以北海上國境線的軍事部署，無視南韓至今視為實質海上警戒線的「北方限界線」（Northern Limit Line, NLL）。

布林肯與趙兌烈也重申根據法規維護國際秩序的立場，就烏克蘭、中東、南海及台灣問題交換意見。（編輯：高照芬）。1130318

#北韓
#布林肯
#趙兌烈
#北韓射彈
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